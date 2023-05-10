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توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمجلس الأردني للأبنية الخضراء

منذ ساعة واحدة
توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمجلس الأردني للأبنية الخضراء

وطنا اليوم:وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) والمجلس الأردني للأبنية الخضراء مذكرة تعاون في مجالات التدريب والمشاريع الاقتصادية التنموية الخضراء والمستدامة، فيما يصب في مصلحة الفريقين ويتقاطع مع أهدافهما والرؤى الوطنية.

وتتضمن هذه المذكرة تبادل للخبرات والعمل المشترك الهادف، والعمل سوياً في إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية ضمن القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الهادفة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن، وكذلك العمل سوياً على إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالقطاعات الصناعية المستدامة/الخضراء، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية؛ مما يسهم في استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز سبل الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد، بهدف الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية في الأردن، وغيرها من مجالات التعاون.

ووقع المذكرة كل من السيد عبد الفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة، والسيد راجي حتر رئيس مجلس إدارة المجلس، بحضور المهندس مأمون أبو شاور مدير مديرية الريادة والابتكار وحضور الدكتور بسّام الزعبي رئيس لجنة العضوية والتواصل وعضو مجلس الإدارة والمهندسة غيداء سلامه منسقة المشاريع من المجلس الأردني للأبنية الخضراء.

وقال السيد عبد الفتاح الكايد أن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمؤسسة تضع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في أعلى سلم الأولويات بهدف رفع جودة المنتج ومطابقته للمفاهيم الدولية وتأتي هذه المذكرة بهدف التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات لدعم التوجه نحو هذا المجال.

فيما عبر السيد راجي حتر عن سعادته بهذا التعاون، مبيناً أن هذه المذكرة تتماشى مع أهداف ورؤى المجلس الأردني للأبنية الخضراء وتطلعاته للعمل سوياً وتبادل الخبرات مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر، والعمل على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على الممارسات الفضلى المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والدائري.

يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) تعمل على تنفيذ مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير، التي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية وغيرها، وقد تم تصميم هذه البرامج لتكييف المنتجات الأردنية مع الاحتياجات الدولية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

اما المجلس الأردني للأبنية الخضراء (JordanGBC)، فهو جمعية غير ربحية وغير حكومية مسجلة في وزارة البيئة منذ عام 2009، وهو عضو مؤسس في المجلس العالمي للأبنية الخضراء (WorldGBC)، حيث يصنف المجلس كمؤسسة أعمال خضراء تهدف إلى تعزيز وتمكين الممارسات والسياسات المتعلقة بالبيئة المبنية الصحية والمستدامة، وتعزيز دورها في مواجهة التغير المناخي، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، بهدف دعم وزيادة الفرص للقطاع الأخضر في الأردن من خلال محاور العمل الأربعة، العضوية والتواصل الخارجي، البحث والتطوير، الحشد والتأييد، وبناء القدرات والتدريب.

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