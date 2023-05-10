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فنون “الأردنية” تُدرّب طلبتها على البرامج الإلكترونية في التعليم والتحليل الموسيقي المستخدمة عالميًّا

منذ ساعة واحدة
فنون “الأردنية” تُدرّب طلبتها على البرامج الإلكترونية في التعليم والتحليل الموسيقي المستخدمة عالميًّا

وطنا اليوم:عقد قسم الفنون الموسيقية في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية ورشة عمل حول البرامج الإلكترونية في التعليم والتحليل الموسيقي، قدمتها المتخصصة في التربية الموسيقية والتعليم الإلكتروني في جامعة أتونوما دي مدريد الإسبانية الدكتورة ماريا رودريغوس.

وتعد هذه الورشة بحسب منسقها الدكتور رامي حداد ضمن تشاركية القسم مع برنامج الحراك الأكاديمي (ايرازموس بلس) المعني بإثراء المؤهلات العلمية والعملية والثقافية للطلبة، منوها حداد في هذا الصدد إلى عزم القسم على تنمية قدرات الطلبة الإبداعية، وتطبيق أحدث مقاييس أنظمة الجودة في التدريس من خلال توظيف أكثر الوسائل العلمية والتكنولوجية العالمية تطورا في عملية التعلم والتعليم .

بدوره، وقال رئيس القسم الدكتور نضال نصيرات إن القسم يسعى إلى إثراء معرفة الطلبة بكل ما هو مستجد في عالم الموسيقى، وإطلاعهم على كافة البرامج المتعلقة بمجالي التعليم والتحليل الموسيقي، إلى جانب تركيزه على إكسابهم المهارات المهمة في علم الموسيقى عن طريق لقاءات مباشرة ودورية مع أصحاب الخبرات والكفاءات.

وعرضت رودريغوس، خلال الورشة، أساليب وبرامج التعليم الموسيقى الإلكتروني المستخدمة عالميا، وآليات التحليل الإلكتروني وكيفية استخدامها، وناقشت معهم بعضًا من خبراتها في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاضِرة أثنت على مستوى طلبة القسم وتفاعلهم خلال الورشة، إلى جانب أفكارهم النيّرة في بعض برامج التعليم والتحليل الموسيقي.

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