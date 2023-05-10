قوة الشخصية: دورة تدريبية في فيلادلفيا‎‎

وطنا اليوم:اختتمت في جامعة فيلادلفيا الدورة التدريبية قوة الشخصية التي نظمتها الجمعية الثقافية للشباب والطفولة بالتعاون مع دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في اطار تنمية شخصية الطلبة وصقل مواهبهم لدخولهم إلى ساحة العمل بكل كفاءة واقتدار.

وقال الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات: أن الشخصية تعني الخصائص الجسمية والعقلية والوجدانية والاجتماعية التي تميز الشخص عن الآخر ومدى تكيفه وتفاعله مع البيئة المحيطة، ومن مكونات ومحددات الشخصية الإنسانية: الوراثة، الثقافة، الدور الاجتماعي، التعلم والمعرفة، الوعي بالذات، السمات

والجاذبية. ويحتاج الفرد لكي يبدأ بالنجاح إلى: التربية السليمة الروحانية، تلبية الحاجات الأساسية، المحبة والأمان والاطمئنان، الدوافع والحوافز والتقدير

التغير، الأمل، والطموح. وتكمن قوة الشخصية في أن يكون: قارئاً، مبادراً، مثابراً، متفائلاً، ناقداً، مبتكراً، مرناً، محبوباً، دقيقاً، محترماً للوقت ومستثمراً له، قوياً، عادلاً، محترماً لآراء الآخرين، باراً بوالديك، مبتسماً، متسامحاً، مكافحاً، محباً للخير والغير والحياة، كريماً، متواضعاً، صادقاً، اجتماعياً، مقاوماً للفشل، وقبل هذا وذاك من يتق الله يجعل له مخرجاً.

من ناحيته قال الدكتور زهير توفيق مدرس مادة مهارات التفكير أن صقل شخصية الطالب الجامعي يكمن تطويرها من خلال تطبيق المهارات وممارستها وتعلمها على أرض الواقع من خلال تدريب عملي.

وفي ختام أعمال الدورة التدريبية قام الدكتور الطوباسي بتسليم الطلبة شهاداتهم التقديرية.