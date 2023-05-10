محاضرة تعريفية ببرامج التبادل الثقافي والعلمي الدولي في جامعة الحسين بن طلال

وطنا اليوم – بتنظيم من دائرة العلاقات الدولية في جامعة الحسين بن طلال وبالتعاون مع الوفد الثقافي في السفارة الامريكية في الأردن، أقيم في جامعة الحسين بن طلال/ مدرج خير الدين المعاني، مُحاضرة تعريفية لأعضاء الهيئة التدريسية والادارية و الطلبة، للتعريف ببرامج التبادل التعليمي والثقافي والمنح الدراسية المطروحة للطلبة والأكاديميين في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها برنامح “فولبرايت”.

و هدفت المُحاضرة إلى التعريف بالمِنح وبرامج التبادُل العلمي والثقافي التي تقدمها مؤسسة فولبرايت في الأردن لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في التخصصات الأكاديمية جميعها بإستثناء التخصصات الطبية، لمرحلتي الماجستير والدكتوراة للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية.

وقدّمت المستشارة الأكاديمية في السفارة الأمريكية السيدة ايريني بيترو إيجازاً عن برامج التبادل التعليمي والثقافي و مِنح فولبرايت وهو برنامج تعليمي دولي يقدم فُرصاً للطلبة للتعليم والدراسة والتنمية , وأن هذا البرنامج ممول من وزارة الخارجية الأمريكية ، و يساهم في توفير فرص للدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراة للطلبة الأردنيين والراغبين في التقدم لهذه المنح، وكذلك فرصًا للتبادل العلمي في الجامعات الأمريكية لأعضاء الهيئة التدريسية في الأردن .

كما و استعرضت المستشارة الأكاديمية السيدة ايريني بيترو آليةَ تقديم الطلبات ومواعيدها والشروط الواجب توفرها في المتقدم لهذه المنح ، مشيرة إلى أن الفرصة متاحة للطلبة الذين يرغبون في استكمال مرحلة الدراسات العُليا ( الماجستير ) وكذلك برنامج الدكتوراة ضمن برنامج فولبرايت .

وقدم الدكتور سليمان النعيمات من كلية الاميرة عائشة بنت الحسين للتمريض والعلوم الصحية تجربته في حصوله على أحدى منح برامج فولبرايت لمدة تسعة اشهر، ونصح الطلبة بأن يتقدموا لمنح فولبرايت وخوض التجربة .

و حَضر المُحاضرة أعضاءٌ من الهيئة التدريسية في الجامعة و جمعٌ غفير من الطلبة .