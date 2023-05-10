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صحة غزة: 17 شهيداً و 37 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

منذ 3 ثواني
صحة غزة: 17 شهيداً و 37 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، وصول شهيد وعدد من الاصابات في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.
وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى عن ارتقاء شاب وإصابة عدد من المواطنين من بينهم طفلة.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، يوم الأربعاء، بعدد من الصواريخ، مواقع مختلفة في عدد من مناطق قطاع غزة.
وأفادت مصادر، بأن طائرة حربية قصفت بصاروخين موقعا شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وآخر شرق مدينة خان يونس، وموقعين غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وفي منازل المواطنين المجاورة وممتلكاتهم.
وكانت غارة استهدفت أرضا في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح نُقلا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي.
كما استُُهد الشاب محمد يوسف أبو طعيمة (25 عاما) وأصيب آخر بجروح حرجة، في غارة شنتها طائرة دون طيار على مجموعة من المزارعين شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، تزامنا مع قصف صاروخي من الطيران الحربي على موقعين في المدينة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ الثلاثاء، مخلفا حتى الآن 16 شهيدا ونحو 30 جريحا بينهم أطفال ونساء، ودمارا في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات


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