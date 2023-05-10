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انطلاق فعاليات مساءات أيار في بيت الشعر الأردني

منذ 4 ثواني
انطلاق فعاليات مساءات أيار في بيت الشعر الأردني

وطنا اليوم – ينظم بيت الشعر الأردني “بيت حبيب الزيودي” التابع لدائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان الكبرى، أمسية شعرية وتحت عنوان “مساءات أيار”، وذلك ضمن الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة، التي أطلقتها الأمانة ضمن الرزنامة الثقافية تزامنا مع موسم الصيف لهذا العام.

ووفق بيان صحافي، صادر عن الدائرة اليوم، تقام الأمسية مساء غدا الخميس، في الساعة السادسة، ويشارك فيها نخبة من الشعراء المبدعين، وهم محمد سمحان، محمد خضير، بديع رباح.

وأوضح البيان، أن بيت الشعر، بوصفه صرح ثقافي وبيت للشعراء، يتأهب لتنظيم أنشطة وفعاليات ثقافية متنوعة خلال الفترة القادمة، انطلاقا من رسالتة في دعم المسيرة الثقافية والشعرية على المستوى المحلي، ودوره في توفير فضاءات أمام الإبداعات الشبابية.


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