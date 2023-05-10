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السعودية توجه دعوة رسمية لبشار الأسد لحضور القمة العربية

منذ 4 ثواني
السعودية توجه دعوة رسمية لبشار الأسد لحضور القمة العربية

وطنا اليوم:تلقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع الأزمة.
وأوردت الرئاسة أن الأسد تلقى “دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 أيار الحالي”.
وتسلم الأسد الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.


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