الجمال السائبة تهدد حياة سالكي الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:يعاني سالكو الطريق الصحراوي من ظاهرة الجمال السائبة، التي تشكل خطورة على حياتهم وممتلكاتهم، حيث يتسبب رعي الإبل على جوانب الطرق وتركها سائبة دون رقيب في حوادث مروعة ينتج عنها العديد من الوفيات والإصابات.

ويطالب مستخدمو الطرق الصحراوي بضرورة إيجاد حلول مناسبة وجذرية لمنع هذه الظاهرة، وذلك من خلال إيجاد طرق بديلة لرعي الإبل، أو تشديد الرقابة على رعاة الجمال لمنعهم من ترك الجمال سائبة على جوانب الطرق.

وبالنظر إلى خطورة هذه الظاهرة على حياة الناس وممتلكاتهم، يجب على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة والتنظيم على رعاة الجمال، وتحذير السائقين من خطورة هذه الظاهرة وتوعيتهم بالإجراءات اللازمة لتفادي حوادث الاصطدام بالجمال السائبة