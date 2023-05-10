إصابة بليغة لطفل جراء مهاجمته من قبل كلاب ضالة في إربد

وطنا اليوم:تعرض طفل في منطقة التطوير الحضري شمال في محافظة إربد، لإصابات بليغة بعد أن هاجمته كلاب ضالة.

وقال مصدر إن الطفل يبلغ من العمر ” 5 سنوات ” ، وتعرض لإصابات بليغة بعد هجوم كلاب ضالة، مشيرا إلى أنه نقل إلى مستشفى الأميرة بسمة لتلقي العلاج اللازم، وسط استهجان عائلته للحادثة التي تسببت بجروح مؤلمة للطفل.

ويشكل العقر من كلاب الشوارع خطرًا على سلامة الأطفال والبالغين على حد سواء ،إذ وتتجول الكلاب الضالة بحرية في الشوارع والأحياء السكنية.

وتعتبر الإصابات بالعقر من الحوادث الشائعة في هذه المناطق، ويتطلب الأمر اتخاذ إجراءات احترازية للحد من هذا الخطر.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في تصريح سابق، أن مشكلة انتشار الكلاب الضالة يتم إنهائها بالتنسيق مع الحكام الإداريين ورؤساء البلديات.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مأوى للكلاب الضالة بالشراكة بين البلديات في محافظات الأردن