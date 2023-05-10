قسم التغذية في جامعة البترا ينظّم يومًا علميًا بعنوان: صيحات التغذية بين العلم والادعاءات

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم انطلاق فعاليات اليوم العلمي الثاني عشر لقسم التغذية في كلية الصيدلة والعلوم الطبية في الجامعة، تحت عنوان: “صيحاتِ التغذيةِ بينَ العلمِ والادعاءات”، بحضور ممثلي عدد من المستشفيات المشاركة في فعاليات اليوم العلمي.

وقال عبد الرحيم: ” يتوجهُ العالَمُ اليومَ إلى أن يصبحَ رقْميًا، وهذا يستدعي بذلَ أقلِّ جهدٍ رياضيٍّ وصحيٍّ، وقد يكونُ سببًا في السُّمنةِ … إنَّ موضوعَ الممارساتِ التغذويةِ السليمةِ موضوعٌ مُهِمٌّ جدًا، ويرتبطُ بحياةِ الإنسانِ وصحتِه، ولذلكَ أصبحَ هذا التخصصُ من أهمِّ التخصصاتِ التي يحتاجُها المجتمعُ”.

وقال عبد الرحيم: “بحسَبِ عنوانِ هذا اليومِ العلميِّ، فإنَّه ليسَ كلُّ ما يُسمَعُ صحيحًا، والشكلُ الظاهريُّ قد لا يعبرُ عن الباطنِ في كثيرٍ من الأحيانِ، فالأشياءُ التي تُفحَصُ علميًا يُمكنُ أنْ يُكْشَفَ عن آثارِها الإيجابيةِ والسلبيةِ، بعكسِ الادعاءاتِ المتداوَلةِ التي تركِّزُ على جانبٍ إيجابيٍّ، وتُهمِلُ جوانبَ سلبيةً قد تكونُ أهمَّ من جميعِ الإيجابياتِ المتحصلةِ”.

وقال عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور رياض عوض: “أصبح حديث الناس والمجالس يخلط بين صحيح العلم المبني على التجارب العلمية والإحصاءات الدقيقة المبني على علم التغذية وحساب السعرات وما هو مسموح وما هو ممنوع، وبين حديث عامة الناس. ومن هنا تأتي أهمية هذا اليوم العلميّ”، مضيفًا: “أصبح الناس حائرين بين الاعتماد على أنظمة غذائية مدروسة ومبنية علمياً على أسس دقيقة في حساب السعرات الحرارية اللازمة لكل شخص والمرتبطة أيضًا بنشاط هذا الشخص وحركته، وبين الأخذ برأي القائلين بالامتناع عن الكربوهيدات تماماً، والاعتماد على الدهون فقط، على أنها نظام غذائي، وبين الأخذ برأي القائلين بنظام الالتزام بغذاء واحد على مدى مدة زمنية تطول أو تقصر، وبين الأخذ برأي القائلين بعدم جدوى كل هذه الأنظمة وضرورة اللجوء الى التدخل الجراحي من ربط وقص وغيرها من الطروحات التي تتأرجح بين الحقائق والأوهام”.

وقال رئيس قسم التغذية الدكتور عمر الحاج: “إنَّ الاهتمام بعلم التغذية والحِمْيات بكل جوانبه يُعَدُّ حجرَ الأساسِ في تحسين جودة الحياة، واستمراراً لجميع الجهود التنموية التي تقومُ بها الجامعة لدعم الباحثين والبحث العلمي، واستثماراً حقيقياً للمستقبل، لزيادة وعي الرأي العام بمشكلة إحداث التغيير الصحي الآمن، والتشجيع على توجيه قدرٍ أكبرَ من الاهتمام من أجل اختيار الحِمْيات الصحيحة”، معربًا عن تقديره للمستشفيات التي استقبلت طلبة القسم للتدريب في أقسام التغذية فيها.

وكرم رئيس الجامعة ممثلي المستشفيات، واختصاصيي التغذية المتعاونين مع الجامعة، والمشاركين في فعاليات اليوم العلمي.