الاردن يفوز بجائزه (MeetMed) على مستوى دول البحر المتوسط

وطنا اليوم:فاز صندوق الطاقه المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم بجائزة “ Mediterranean climate change adaptation award “ كافضل مؤسسة تعمل على التقليل من التغيرات المناخية في المنطقة العربية والاوروبية المتوسطية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الخاص حول “ترشيد الطاقة ” المنعقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية، بتنظيم من البرنامج العربي الاوروبي لترشيد الطاقة والاستدامة MeetMed والمركز الاقليمي للطاقه RCREE ومؤسسات اوروبية اخرى.

وجاءت الجائزة التي تنافست عليها اكثر من 50 مؤسسة من دول المتوسط تكريما لجهود صندوق الطاقة المتجددة وبرامجه في الحد من تاثير التغيرات المناخية على البيئة المستفيده من هذه المشاريع وخاصة طلبة المدارس ، وتنفيذ برامج احدثت اثر اقتصادي واجتماعي على المواطنين وساهمت بشكل فعال في الحد من الانبعاثات الكربونية. واعلنت لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة فوز صندوق الطاقه المتجددة JREEEF بالجائزة اليوم في حفل خاص في المؤتمر في مدينة مراكش المغربيه.

وتسلم الجائزة في مراكش مدير صندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزه ؛ الذي عبر عن فخره وسعادته بهذا التكريم الدولي على مستوى دول اوروبية وعربية في حوض المتوسط، والتي تاتي ايضا كتقدير لجهود الاردن في هذا المجال.

وقال” بكل فخر تم تكريمنا اليوم في مراكش على برامج احدثت اثر اقتصادي واجتماعي مباشر على مدى سبعة اعوام نجح فيها فريق صندوق الطاقة المتكامل في تنفيذ حزمة مشاريع بما يزيد عنً100 مليون دينار وشملت 11 قطاعا وتوزعت على 16 مشروع، واهدي هذه الجائزة الى فريق صندوق الطاقة وشركائه خلال الاعوام الماضيه، والى وزارة الطاقة والثروة المعدنية المظله الكبرى للصندوق.

وحضر حفل توزيع الجوائز مؤسسات دولية متوسطية مختلفة ومن معظم الدول العربية والاوروبية والمؤسسات والبرامج الدولية المعنية بالاستدامة والتغيرات المناخية والتحول الطاقي في هذه الدول.

وتعتبر هذه الجائزه ذات تقدير عال لجهود صندوق الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتقديرا لبرامج الصندوق المستمرة وذات الرؤية المستقبلية الواضحة، وهي الجائزة الدولية الرابعة التي يتلقاها صندوق الطاقة خلال الخمسة اعوام الماضية لتميزه في البرامج والمشاريع التي نفذها والشراكات المحلية والدولية التي نسجها لتحقيق المزيد من النجاحات للاردن في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية.