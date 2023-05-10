مشاركة فاعلة لـ (جوباك) في اجتماع المنظمة العالمية للتعبئة والتغليف

وطنا اليوم:شلرك رئيس مجلس إدارة المركز الوطنيّ للتعبئة والتغليف (جوباك) عيسى عبدالهادي في اجتماع المنظمة العالمية للتعبئة والتغليف WPO -، الذي اقيم مدينة دسلدورف الالمانية، اضافة الى المشاركة في معرض Interpack 2023.

واوضح عبدالهادي ان المشاركة في هذا الاجتماع والمعرض، تأتي للتعرف على احدث التكنولوجيا الخاصة بالتعبئة والتغليف، للاستفادة منها في تطوير عمل المركز الوطني للتعبئة والتغليف، الذي تأسس في العام 2016، كذراع فني لغرف الصناعة بالمملكة، لتقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة في تصميم منتجات التعبئة والتغليف للمنتجات الصناعية، حسب متطلبات السوق المحلي واسواق التصدير.

واشار عبدالهادي الى ان أنه تم على هامش هذا الاجتماع، عقد لقاءات مع العديد من ممثلي الدول العربية و الاسيوية والأوروبية، وتم الاتفاق خلال هذه اللقاءات على تعزيز التعاون بين المركز الوطني للتعبئة والمراكز النظيرة في هذه الدول، وخصوصا في مجال التدريب وتبادل الخبرات.