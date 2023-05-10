تعيين فيصل قمحية رسميا رئيسا تنفيذيا لشركة أمنية

وطنا اليوم:أعلنت شركة بيون البحرينيَّة (Beyon) – الشركة الأم لشركة أمنية في الأردن – رسمياً عن تعيين فيصل قمحيه رئيساً تنفيذيّاً لشركة أمنية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9/5/ 2023.

ومنذ تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أمنية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، سخر قمحيه خبراته الواسعة في قطاع الاتصالات والاستثمارات والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً لتسريع تنفيذ مشروع تقنيّة الجيل الخامس، لتكوّن أمنية بذلك أول مشغّل اتصالات أردنيّ يدخل هذه التقنيّة في المملكة.

شغل قمحيه قبل انضمامه لـ Beyon في العام 2012، منصب الرئيس التّنفيذيّ للشّؤون الماليَّة في شركة أمنية، كما تولّى قبلها منصب رئيس العمليّات في شركة زين الأردن، ومدير الاستثمارات في شركة Ern Capital، بالإضافة إلى عضويّته في عدّة شركات اتّصالات وشركات رقمية وتكنولوجيّة تابعة لشركة Beyon في أوروبا وآسيا والخليج العربي.

وأكّد مجلس إدارة شركة Beyon البحرينيَّة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على ثقته بكفاءة وقدرات قمحية القياديّة في إدارة شركة أمنية وتحقيق أهدافها، متمنياً له التّوفيق في تولّي مسؤوليّاته الجديدة.