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الهناندة: الأردن الخامس عربيا في الاقتصاد والتحول الرقمي

منذ 3 ثواني
الهناندة: الأردن الخامس عربيا في الاقتصاد والتحول الرقمي

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الوزارة تسعى دائما للعمل على مساعدة ودعم الشباب ورواد الأعمال لإيمانها أن تطور أي دولة ونموها هو تحقيق لطموح وآمال الشباب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مساء أمس الثلاثاء، للشركات الناشئة والشركاء في منظومة ريادة الأعمال تحت عنوان “لا حدود للإبداع” بهدف تشبيكهم وزيادة فرص الشراكة بينهم، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، والرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب.
وأكد الهناندة قدرة الشباب الأردني على مواجهة التحديات والتغلب عليها وتحقيق الإنجازات المطلوبة وتحويل الكثير من التحديات إلى مشاريع حقيقية وقائمة على أرض الواقع محليا وعالمياً، مضيفا انه بالرغم من الموارد المحدودة حقق الأردن المرتبة الخامسة عربيا والـ 70 عالميا في الاقتصاد والتحول الرقمي، حيث يسهم قطاع الريادة بنحو 25 بالمئة في الشركات الناشئة والريادية في الوطن العربي ويحتل الأردن مرتبة متقدمة بحجم الاستثمار الخارجي.
وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير سياسة ريادة الأعمال لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن ودعم الشركات للتوسع محليا وعالميا والحصول على التمويل وتهيء بيئة محفزة داعمة لها.
بدورها، تحدثت مديرة مكتب تنفيذ سياسة الريادة الوطنية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نسرين عيد حول السياسة العامة لريادة الأعمال وعن أهم محاورها والمشروعات التي تم إنجازها.
وتم عرض بعض مشروعات الشركات الناشئة في نهاية اللقاء.


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