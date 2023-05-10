مقتل 5 بينهم منفذ العملية بهجوم قرب كنيس يهودي في تونس

وطنا اليوم:قالت الحكومة التونسية إن هجوما بالقرب من معبد يهودي على جزيرة جربة التونسية أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن واثنين من الزوار يوم الثلاثاء، وذلك في أثناء زيارة سنوية تجتذب مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى معبد الغريبة.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن الزائرين القتيلين هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة).

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المهاجم، وهو رجل أمن تابع للحرس البحري، قتل زميله “ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائية على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا”.

وأضافت “أسفرت العملية عن إصابة 6 من عناصر الأمن بإصابات متفاوتة الخطورة توفي أحدهم”.

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل اثنين من المدنيين من بين الزائرين للكنيس وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وقال شهود عيان في جزيرة جربة التونسية، الثلاثاء، إنهم سمعوا دوي إطلاق نار خلال احتضان الجزيرة لفعاليات سنوية في كنيس الغربية اليهودي.

وأكّد رئيس هيئة “تنظيم زيارة الغريبة”، بيريز الطرابلسي، في تصريح لقناة ” الوطنية الأولى”، مساء الثلاثاء، أن الوضع مستقر في جربة.

وأشاد بيريز الطرابلسي بمجهودات الوحدات الأمنية، مشيراً إلى أنّها تدخّلت في وقت قياسي، وأحكمت التصرّف، وأحاطت بالزوّار وبمحيط الغريبة.

وفي وقت سابق، وقالت اذاعة موزاييك المحلية إن السلطات عثرت على رجل شرطة مقتولاً بمركز الميناء بجزيرة جربة وسُمع صوت إطلاق نار. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وذكرت الإذاعة أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على قاتل رجل الشرطة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يقفون في فناء المعبد اليهودي فيما تردد صوت إطلاق نار.

ويجتذب موسم الزيارة السنوية لمعبد الغريبة، وهو أقدم معبد يهودي في إفريقيا، مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جزيرة جربة التي تعد منتجعا سياحيا رئيسيا قبالة سواحل جنوب تونس وتبعد 500 كيلومتر عن العاصمة تونس.

وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على الزيارة اليهودية منذ أن هاجم أحد متشددي تنظيم القاعدة المعبد عام 2002 بشاحنة ملغومة مما أسفر عن مقتل 21 سائحا غربيا.

وتوجد في تونس ذات الأغلبية المسلمة واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في شمال أفريقيا. ويعيش اليهود في تونس منذ أيام الرومان لكنهم الآن أقل من 1800 شخص.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تستنكر هجوم جربة، وأشادت بالتحرك السريع لقوات الأمن التونسية.