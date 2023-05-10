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ضبط 3 مركبات تسير بسرعات جنونية على طرق خارجية

منذ 5 ثواني
ضبط 3 مركبات تسير بسرعات جنونية على طرق خارجية

وطنا اليوم:قال مندوبو الإدارات المرورية إن نشامى المرور انتشروا بشكل مبكر ومكثف للعمل على التجهيز للحركة الصباحية عبر تعزيز التقاطعات والمفاصل بالإضافة لتغطية شاملة لنشامى المرور كافة الطرق، بهدف العمل على سرعة الاستجابة لأي عائق مروري والموازنة ما بين المسارب، مبينين بأن جميع طريق المملكة سالكة وتسير بانسيابية بدون أي عوائق تذكر
وأشاروا إلى أن الانشغال بمشتتات الانتباه المؤدي إلى حوادث التتابع القريب وتجاوز السرعات المقررة المؤدية إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات ابرز مسببات حوادث سير يوم أمس
ولفت مندوب إدارة السير خلال استعراضه التقرير المروري بأن التعامل الخاطئ مع المنعطفات سبب بحادث صدم مركبة بجسم ثابت صباح اليوم على اشارة المحطة، داعياً الأخوة السائقين بضرورة التأني عند الدخول على المنعطفات وعدم الانشغال بمشتتات الانتباه اثناء القيادة.
مندوب الدوريات الخارجية قال خلال استعراضه التقرير المروري إنه تم التعامل خلال ساعات الصباح مع تدهور مركبة على طريق المفرق- الزرقاء إذ نتج عنه إعاقة للمسرب الايمن، داعياً الأخوة السائقين بالالتزام بقواعد وأولويات المرور تجنباً للحوادث المرورية .
وأضاف بأن ارتكاب مخالفة التتابع القريب سبب بتصادم 3 مركبات على طريق اربد عمان ما قبل محطة السيل باتجاه الشمال يوم أمس إذ نتج عنه اصابتين وإعاقة للمسرب الايسر.
وشدد مندوب الدوريات الخارجية على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، مبيناً بأن المسير بسرعة 190 كلم/ساعة على الطريق الصحراوي سلوك خطير وقد ينتج عنه حوادث أليمه.
وتابع بأن الرقابة المرورية أسفرت عن ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 189 كلم/ ساعة ومركبة بسرعة 184 كلم/ساعة على طريق المطار وأخرى بسرعة 182 كلم/ساعة على طريق المطار ومركبة بسرعة 174كلم /ساعة على الطريق الصحراوي، بالإضافة لمركبة تسير بسرعة 166 كلم/ساعة على طريق الحزام الدائري في اربد.
وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية


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