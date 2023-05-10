بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

الزعيم التويتري يحذر : لا يمكن الوثوق بـ واتساب

منذ ساعة واحدة
الزعيم التويتري يحذر : لا يمكن الوثوق بـ واتساب

وطنا اليوم:نصح الزعيم “التويتري” إيلون ماسك متابعيه البالغين 139 مليونا، وغيرهم ممن يقرأون تغريدات يكتبها بأسلوب “ما قل ودل” بعدم الوثوق بتطبيق WhatsApp المملوك لشركة”ميتا” المالكة أيضا موقع “فيسبوك” الشهير.
ماسك، الذي اشترى “تويتر” في أكتوبر الماضي بمبلغ 44 مليار دولار، كتب تغريدة، أكمل بها ما نشره Foad Dabiri مدير القسم الهندسي بتويتر، من أن “واتس أب كان يستخدم الميكروفون بينما كنت نائما إلى أن استيقظت في السادسة صباحا.. فما الذي يجري”؟ إيحاء بأن التطبيق يسترق السمع عليه من دون إذنه، فيما يشرح الفيديو المعروض المزيد.
ورد “واتس أب” بتغريدة، سبق أن طمأن مستخدميه بمثلها مرارا، من أن مستخدم التطبيق “يتمتع بالتحكم الكامل في إعدادات الميكروفون الخاصة به، وفقط بمجرد منح الإذن، يصل “واتس أب” إلى الميكروفون عندما يقوم المستخدم بإجراء مكالمة أو تسجيل ملاحظة صوتية أو فيديو، وحتى ذلك الحين تكون الاتصالات محمية بالتشفير من طرف لطرف كي لا يسمعها واتس أب”.
إلا أن دابيري نشر مع تغريدته صورة لظهور ميكروفون التطبيق في أوقات من الفجر متفاوتة، أي عندما كان نائما، وهو ما تنبه له ماسك، فكتب تغريدة فوق تغريدة دابيري، قال فيها: “لا يمكن الوثوق بـ “واتس أب” وتلاها بعد ساعة بثانية من نوع حاسم، وقال: “لا تثقوا بأي شيء، حتى باللاشيء” في نصيحة من العدمية المطلقة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:42

تعيين فيصل قمحية رسميا رئيسا تنفيذيا لشركة أمنية

10:36

دولة أوروبية سكانها يتحدثون العربية.. وهم ليسوا عرباً

10:20

الهناندة: الأردن الخامس عربيا في الاقتصاد والتحول الرقمي

10:13

مقتل 5 بينهم منفذ العملية بهجوم قرب كنيس يهودي في تونس

09:56

ضبط 3 مركبات تسير بسرعات جنونية على طرق خارجية

09:48

اطباء دون رواتب.. وشركات ادوية تمتنع عن التوريد لمستشفى الملك المؤسس

09:32

العبادي يكتب: التهريب

09:24

شهيدان برصـاص الاحتلال في جنين

09:17

وفيات الأربعاء 10-5-2023

09:06

العراق: استئجار 4800 دونم لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة مع الأردن

08:59

رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينة

08:54

دائرة الحكم المحلي في حزب الائتلاف الوطني وكتلة الحزب النيابية تنفذان زيارة الى بلدية اربد الكبرى

وفيات

وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينةلوزير الاسبق الدكتور عارف البطاينة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 9-5-2023