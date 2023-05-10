شهيدان برصـاص الاحتلال في جنين

وطنا اليوم:استشهد فجر اليوم الأربعاء شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، وأصيب ثالث بجراح، خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى استشهاد شابين، وإصابة ثالث بجروح.

وأوضحت المصادر ان “الشابان اللذان ارتقيا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال ببلدة قباطية فجر اليوم، هما أحمد جمال توفيق عساف من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات من مخيم جنين”.

جاء ذلك اثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية، وتصدى الشبان للاقتحام بوابلٍ من الرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.

من جانبها أعلنت سرايا القدس _ مجموعات قباطية، عن خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة. وقالت في بيان لها “بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا فجر اليوم من التصدي لقوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة وخوض اشتباكات عنيفة معها واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر”.

وتابعت السرايا “تمكنت إحدى مجموعاتنا من نصب كمين محكم لقوة صهيونية في حارة الصوافطة في تمام الساعة 3:15ص واستهدفوهم بشكل مباشر من مسافة قريبة محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو وإعطاب آلية عسكرية”.

وبحسب شهود عيان، فقد سُمعت صافرات الإنذار في المدينة، إيذانًا بالاشتباه بتسلل قوات إسرائيلية إلى المدينة وهو إجراءٌ متعارفٌ عليه مِن قِبل رجال المقاومة.

فيما شرعت قناصة الاحتلال في اعتلاء أسطح منازل المواطنين ودهم عدد من منازل المواطنين وتخريب محتوياتها.

وأغلقت قوات الاحتلال الشوارع الرئيسية في البلدة، بينما نادت عبر مكبرات الصوت بمنع تحرك السيارات داخل البلدة، فيما حاصرت القوات عددًا من المنازل داخل البلدة