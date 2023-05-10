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ترامب يعلق على إدانته بالاعتداء الجنسي وتغريمه 5 ملايين دولار

منذ ساعتين
ترامب يعلق على إدانته بالاعتداء الجنسي وتغريمه 5 ملايين دولار

 

وطنا اليوم –  أدانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي على الصحفية إي جين كارول في غرفة ملابس بمتجر عام 1996، وأمرت الهيئة ترامب بدفع 5 ملايين دولار لكارول كتعويض عن تشهيره بها.

وفي المقابل، قال ترامب، عبر مقاطع فيديو نشرها عبر منصته “تروث سوشال”: “ما الذي يمكن أن تتوقعه من قاض يكره ترامب، عينه كلينتون، والذي بذل قصارى جهده للتأكد من أن نتيجة هذه المحاكمة كانت سلبية بقدر ما يمكن أن تكون؟ والتحدث إلى هيئة محلفين والسيطرة عليها من منطقة مناهضة لترامب، والتي ربما تكون أسوأ مكان في الولايات المتحدة بالنسبة لي للحصول على محاكمة عادلة”.


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