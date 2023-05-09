الزعبي: قطاع الكهربائيات يشهد اغلاقات كبيرة وخروجا للمستثمرين

وطنا اليوم:كشف ممثل قطاع الكهرباء والالكترونيات في غرفة تجارة عمان، حاتم الزعبي، عن تراجع كبير في مبيعات القطاع وصل إلى ما نسبته 50-70%، وذلك وفقا للأرقام التي ترد الغرفة منذ بداية العام الحالي 2023.

وأضاف الزعبي أن القطاع من أكثر القطاعات تضررا، رغم أنه من القطاعات الحيوية، مبيّنا أنّ القطاع يشهد تطوّرا غير مسبوق بسبب تقدم التكنولوجيا، ما وضع المستوردين بظروف صعبة بسبب كلف الدين المرتفعة وارتفاع أسعار الفوائد.

وبيّن الزعبي أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ساهم بتراجع المبيعات وأدى إلى عدم قدرة التجار على تخزين البضائع ودفعم إلى البيع بأقلّ من أسعار الكلفة والتنازل عن أرباحهم.

وقال الزعبي إن انخفاض أجور الشحن بنسبة (80%) ساهم أيضا بانخفاض الأسعار، إلا أن هذا لم يدفع الأسواق نحو النشاط، لافتا إلى أن القطاع يشهد اغلاقات كبيرة وخروجا للمستثمرين بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار