شهيدان بقصف إسرائيلي لمركبة مدنية في خانيونس

وطنا اليوم:تواصل العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما على التوالي، ما أسفر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 15 شهيدا، بعد استهداف سيارة مدنية سقط فيها شهيدان.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سيارة فلسطينية في بلدة القرارة جنوب القطاع، وأكد مسؤول في الدفاع المدني الفلسطيني، استهداف جيش الاحتلال لسيارة فلسطينية وانتشال شهيدين من داخلها.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن “الاحتلال شن منذ الليلة الماضية عدواناً غاشماً على قطاع غزة استهدف خلاله منازل المواطنين الآمنين، مما أدى لارتقاء 15 شهيدا بينهم 4 نساء و4 أطفال وإصابة 20 آخرين بينهم حالات خطرة”.

وأوضح أن “العدوان بدأ باستهداف منازل في كل من رفح ومدينة غزة، ليتواصل بعدها بقصف بعشرات الغارات شاركت فيها قرابة 50 طائرة حربية، طالت مواقع مختلفة وبنى تحتية، وأراضٍ زراعية”.

وأضاف: “زاد الاحتلال من عدوانه بتضييق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع المحاصر، وينذر بأزمة إنسانية إذا استمر هذا الإغلاق”.

وأفاد أن “العدوان خلف أضراراً كبيرة بمبانٍ سكنية، وعددها 3 مبانٍ تم استهدافها بشكل مباشر، وألحق أضرارا بـ27 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، إضافة لـ129 وحدة سكنية تضررت جزئيا”