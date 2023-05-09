بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

شهيدان بقصف إسرائيلي لمركبة مدنية في خانيونس

منذ ساعة واحدة
شهيدان بقصف إسرائيلي لمركبة مدنية في خانيونس

وطنا اليوم:تواصل العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما على التوالي، ما أسفر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 15 شهيدا، بعد استهداف سيارة مدنية سقط فيها شهيدان.
واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، سيارة فلسطينية في بلدة القرارة جنوب القطاع، وأكد مسؤول في الدفاع المدني الفلسطيني، استهداف جيش الاحتلال لسيارة فلسطينية وانتشال شهيدين من داخلها.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن “الاحتلال شن منذ الليلة الماضية عدواناً غاشماً على قطاع غزة استهدف خلاله منازل المواطنين الآمنين، مما أدى لارتقاء 15 شهيدا بينهم 4 نساء و4 أطفال وإصابة 20 آخرين بينهم حالات خطرة”.
وأوضح أن “العدوان بدأ باستهداف منازل في كل من رفح ومدينة غزة، ليتواصل بعدها بقصف بعشرات الغارات شاركت فيها قرابة 50 طائرة حربية، طالت مواقع مختلفة وبنى تحتية، وأراضٍ زراعية”.
وأضاف: “زاد الاحتلال من عدوانه بتضييق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع المحاصر، وينذر بأزمة إنسانية إذا استمر هذا الإغلاق”.
وأفاد أن “العدوان خلف أضراراً كبيرة بمبانٍ سكنية، وعددها 3 مبانٍ تم استهدافها بشكل مباشر، وألحق أضرارا بـ27 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن، إضافة لـ129 وحدة سكنية تضررت جزئيا”


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:35

ليس الموظف فقط .. الجميع في الأردن ينتظر الراتب المقبل

20:23

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء

20:20

الحباشنة يكتب: اعذروني سأتحدث عن مستشار الرئيس الإعلامي

20:16

الزعبي: قطاع الكهربائيات يشهد اغلاقات كبيرة وخروجا للمستثمرين

20:06

شاب يقتل شقيقته طعنا بخنجر في اربد

20:01

الصورة الاجمل لعام 2022 و التي نشرتها CNN

19:48

الصورة المتداولة  ليست صحيحة .. وهذه هي الصورة الصحيحة

19:30

وصول سفينة تركية محملة بالديزل لأول مرة الى العقبة

19:29

قتال الأشرار خارج الأسوار !!

19:25

الملك يدعو لتعزيز التعاون بين وزارة الصحة والخدمات الطبية

19:23

الملك يتلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة بالقمة العربية

19:12

الملك: لا أحد يفتح باب التحديث إذا لم تكن هنالك جدية

وفيات

وفيات الثلاثاء 9-5-2023شكر على تعازٍوفيات الاثنين 8-5-2023شكر على تعازي ومواساة من عشيرة الذيب قضاة بني صخروفيات الأحد 7-5-2023