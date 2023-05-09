شاب يقتل شقيقته طعنا بخنجر في اربد

وطنا اليوم:توفيت أربعينية، إثر تعرضها للطعن بأداة حادة في رقبتها من قبل شقيقها في مخيم الشهيد عزمي المفتي بإربد، الثلاثاء، فيما القي القبض على القاتل ، وفقا لمصدر امني.

وقال المصدر إن بلاغا ورد لغرفة العمليات بوجود حالة طعن في مخيم الشهيد عزمي المفتي الواقع في لواء بني عبيد، وتبين قيام اربعيني بطعن شقيقته في الرقبة بواسطة أداة حادة ، حيث جرى اسعاف المصابة الى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالتها العامة سيئة وعند وصولها للمستشفى تبين بأنها فارقت الحياة.

وتم تحويل الجثة لمركز الطب الشرعي وضبط القاتل والتحقيق جار للوقوف على أسباب الجريمة