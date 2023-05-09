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وصول سفينة تركية محملة بالديزل لأول مرة الى العقبة

منذ ساعة واحدة
وصول سفينة تركية محملة بالديزل لأول مرة الى العقبة

وطنا اليوم:قال خبير النفط والطاقة عامر الشوبكي انه وصلت الى ميناء العقبة من تركيا السفينة ANGI تحمل 25000 طن من الديزل.
وأشار الشوبكي الى انه للمرة الاولى تصل سفينة وقود الى العقبة من تركيا.
ونوه الى انه من المعلوم ان تركيا اصبحت من اهم اسواق اعادة بيع النفط الروسي ومنتجاته ويباع بخصومات كبيرة للشركات والحكومات.
ودعا الشوبكي الحكومة الاردنية للتحقق من سعر الشراء لعكسه على الاسعار المحلية.
وذكر ان الاسعار الان تفرض تخفيض 6 قروش على لتر الديزل والبنزين بنوعيه.

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