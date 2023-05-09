أورنج الأردن تطلق سرعتين جديدتين للإنترنت

وطنا اليوم:اطلقت اورنج الأردن سرعتان جديدتان على الانترنت فايبر والتي بلغت 10 الآف ميغابت في الثانية، و 2000 ميغابت في الثانية كأول مرة أخرى في الأردن.

وجاء الاعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة اورنج الأردن مع الصحفيين والاعلاميين الاردنيين للإطلاع على احدث التطورات التي حصلت على الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات اورنج، وتسلم المدير التنفيذي للشركة فيليب منصور.

وتعليقا على أهمية السرعات الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الأردن، فيليب منصور : “ستخلق هذه السرعات السريعة قفزة في سوق الإنترنت واسع النطاق، وخاصة الألياف في الأردن، كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتوفير أحدث وأفضل الحلول التي تمكن عملائنا من الاستمتاع بتجارب لا مثيل لها. من خلال جهودنا المبذولة، نسعى إلى تقديم تقنيات تلبي احتياجات الجميع وتطلعاتهم، بالإضافة إلى قيادة سوق الألياف، و4G+ كمزودي الخدمات الوحيدين، والاستعداد لشبكة 5G”.

وأكد منصور أيضا التزام الشركة بتوفير تقنيات الجيل التالي، مصحوبة بأجهزة حديثة وشبكات قوية وسرعات عالية وتكنولوجيا مبتكرة لتمكين المستخدمين من إطلاق العنان لإمكاناتهم في مختلف المجالات، حيث تثري هذه الجهود التجارب الرقمية للعملاء، وتطوير النظام البيئي الرقمي للأردن وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، والنابعة من دور الشركة كقائد رقمي مسؤول وشريك المملكة في التحول أشارت الرئيسة التنفيذية للسوق الاستهلاكية، نائلة داود إلى أنه ستكون هناك تقدم تقني لمرافقة هذه السرعات، لأنها تعتمد “Wi-Fi 6″؛ الجيل الجديد من تقنية Wi-Fi، لأنها توفر قدرات فائقة لتمكين المستخدمين من الحصول على ثلاثة أضعاف السرعة، وزيادة عدد الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi بمقدار 4 مرات، وخفض وقت الاستجابة بنسبة 75٪. سيستفيد مشتركو Orange Fiber من السرعات الجديدة مع الأجهزة التي تدعم هذه السرعات، بما في ذلك وحدات التحكم في الألعاب الإلكترونية والهواتف الذكية المتقدمة.

وتحدث عن الحاجة للسرعات العالية واستخداماتها في امور الحياة، والتي تتمثل بالتسوق من المنزل ومشاهدة الفيديو على الشاشات بجودة عالية جدًا وكواليتي عالي للصورة، وحول التسوق بالتسوق الافتراضي،

وحول الاسعار قالت انها تتناسب حسب الاحتياجات، علما ان سرعة الاجابة فيما يتعلق بالالعاب الاون لاين للمختصين عالية جدًا، مشيرة الى ان سرعة ال 10000 هي انفنتي فايبر .

وتحدثت حول وايفاي 6، وانها وتكنلوجيا جديدة توفر تغطية وسرعات فائقه تساهم في تخطي العديد من العقبات التي كان يعانيها المستخدمون مسبقًا، تحمل ٤ اضعاف عدد الاجهزة المتصلة وسرعة اعلى ٣ مرات و ٧٥ بالمئة زمن استجابة اقل.

وقال مدير هندسة الشبكات ايمن سرحان: ان الوصول للسرعات العالية يتطلب تكنلوجيا تطوير الشبكات منها المنزلية