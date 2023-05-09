قسم العلاج الطبيعي في جامعة فيلادلفيا يقوم بزيارة ميدانية لمصنع الجنيدي للصناعات الغذائية‎‎

وطنا اليوم:قام قسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا ممثلا بالأستاذ الدكتور فؤاد عبدالله وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بتنظيم زيارة ميدانية لمجموعة من الطلبة لمصانع الجنيدي للصناعات الغذائية في لواء عين الباشا.

ويأتي ذلك ضمن منظومة أنشطة القسم ولجنة الأنشطة الطلابية التي تسعى لرفع كفاءة وقدرة الطلبة على تقييم بيئة العمل واتخاذ التدخلات العلاجية الصحيحة التي تنعكس ايجاباً على خدمة المجتمع ورفع الانتاجية.

وتعتبر هذه الزيارة ضمن سلسة من الزيارات المنوي عملها لتقييم بيئة العمل بشكل صحيح من ناحية طبية وقائية من حيث كيفية استخدام المعدات بطرق صحيحة لمنع حدوث إصابات في العضلات والأوتار والاربطة، الجلوس والوقوف بطريقة صحيحة، الأبعاد المناسبة للمكاتب وطاولات العمل للتقليل قدر الامكان من إصابات الجهاز العضلي الهيكلي.

وقد اشتملت الزياره على اللقاء بمسؤول قسم السلامة العامة والاطلاع على الاجراءات المتبعة والمعتمدة في المصنع كخطوات للسلامة العامة من ناحية تطبيق اعلى معايير السلامة وترتيب الاجراءات حسب الأولويات واجراءات التوعية للموظفين بكيفية استخدام المعدات والأدوات لمنع حدوث اصابات ووضع اللوحات الإرشادية. وأكد رئيس السلامة العامة على ان المصنع يقوم بعقد دورات سلامه عامه للموظفين والعمال باستمرار للحفاظ على سلامة العاملين ورفع مستوى الوعي لديهم. وعبر ايضا عن ترحيبه بالقسم خلال زياراته القادمة وانه على اتم الاستعداد لتوفير بيئة مناسبة ليتم التقييم الذي سيقوم به الطلبة على افضل وجه.