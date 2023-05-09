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الكواليت : حرب السودان ستؤثر على أسعار الأضاحي بالأردن

منذ ساعة واحدة
الكواليت : حرب السودان ستؤثر على أسعار الأضاحي بالأردن

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مربي الثروة الحيوانية، زعل الكواليت، إن الجمعية طلبت من وزارة الزراعة عدم تحديد أعداد المواشي التي سيتم استيرادها من الخارج، وتركها مفتوحة، وذلك مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك.
وأضاف الكواليت إن مربي الماشية ينتظرون قرارا من قبل السلطات السعودية بالسماح بعودة التصدير بعد التأكد من الانتهاء من جائحة الحمى القلاعية وعدم اصابة قطاع الماشية بالأردن.
وبيّن الكواليت أن الحرب الدائرة بالسودان ستؤثر سلبا على أسعار الأضاحي بالمملكة، نظرا لكون السعودية من اكبر مستوردي الماشية منها، الأمر الذي سيدفعها للتوجه إلى الأسواق الأخرى مثل رومانيا واسبانيا واستراليا وتركيا.
ولفت الكواليت إلى أن قرار السماح بالاستيراد من كافة الدول وعدم تحديد أعداد المواشي التي ستدخل المملكة من شأنه ضمان استقرار الأسعار اضافة إلى مراعاة القدرة الشرائية لدى المواطنين .
وأشار الكواليت إلى أن استهلاك المملكة من الأضاحي انخفض من 500 ألف رأس قبل سنتين إلى 200 ألف رأس العام الماضي بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين


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