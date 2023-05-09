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الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال : استعدوا لدفع الثمن

منذ ساعة واحدة
الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال : استعدوا لدفع الثمن

وطنا اليوم:نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية كوكبة من الشهداء الفلسطينيين من القادة والأطفال والنساء، ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء.
وحملت الغرفة في بيان لها، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة، داعية الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن.

وتاليا نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم

“أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ”

بيان عسكري صادر عن:
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

تنعى الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية كوكبةً من شهداء شعبنا من القادة والأطفال والنساء ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الغادر الذي شنه الاحتلال على بيوت الآمنين فجر اليوم الثلاثاء الموافق 09 مايو 2023م، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين.
وإن الغرفة المشتركة إذ تنعى شهداء شعبنا لتحمل العدو المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة الجبانة، وعلى الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن بإذن الله.
والله أكبر والنصر للمقاومة


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