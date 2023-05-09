استثمار جديد في الحسن الصناعية لإنتاج اللقاحات البيطرية بكلفة 15 مليون دينار

وطنا اليوم:اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن استثمار جديد لإحدى الشركات العاملة في مدينة الحسن الصناعية سيتخصص في مجال انتاج الأدوية والتقنيات الحيوية واللقاحات البيطرية بحجم استثمار 15 مليون دولار سيوفر قرابة 100 فرصة عمل عند تشغيله الذي يتوقع خلال العامين القادمين.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إن توسيع الشركة المستثمرة لأعمالها في مدينة الحسن الصناعية والإنطلاق بهذا المشروع الواعد في مجال صناعة الأدوية البيطرية يؤكد مدى نجاعة البيئة الإستثمارية في مدينة الحسن الصناعية وباقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وثقة المستثمرين بها سواء القائمين أو الجدد.

وأشاد السيد جويعد بجهود الشركة المستثمرة خاصة وأنها من كبرى الشركات المستثمرة في مدينة الحسن الصناعية حيث اسهمت على مدار السنوات الماضية برفد الحركة الاقتصادية في المدينة من خلال صادراتها فضلا عن فرص العمل التي أسهمت في توفيرها للشباب الاردني في مختلف التخصصات المطلوبة.

وأضاف السيد جويعد إن مدينة الحسن الصناعيه شكّلت منصة لإنطلاق شركات اردنية عاملة في مجال صناعة المبيدات والأدوية البيطرية والأسمدة الزراعية الاردنية والتي شقّت طريقها للعالمية من خلال جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية بدخول مختلف الأسواق المحلية والعربية والعالمية، حيث تضم هذه المدينة والتي أنشأت عام 1991 نشأت عدة شركات عامله في هذه المجالات وشهدت مسيرتها تطورات عدة حققت خلالها نتائج متميزة استقطبت خلالها مختلف الأيدي العاملة الاردنية في مختلف التخصصات من طبية وبيطرية وهندسية زراعيه وكيميائيه وغيرها فضلا عن فرص التدريب والتأهيل التي أتاحتها مختبرات هذه المصانع والشركات لطلبة الجامعات الاردنية القريبة من مدينة الحسن الصناعيه لا سيما جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

من جانبه، أكد المهندس محمد عويس مدير عام شركة “مبيدكو” إن هذا الإستمثار يعد من ضمن خطط الشركة التوسعية بالتزامن مع زيادة الطلب على الصناعة الاردنية في مجال الأدوية البيطرية، متوقعا أن تصل منتجات المصنع الجديد لما يزيد من 50 سوق في مختلف دول العالم فيما سيوفر في مرحلته الأولى قرابة 100 فرصة عمل.

وبين المهندس عويس إن المصنع سيتخصص في مجال انتاج الأدوية والتقنيات الحيوية واللقاحات البيطرية، لتصبح “مبيدكو” من الشركات الرائدة في مجال صناعة اللقاحات البيطرية في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الشركة ستحصل على امتياز تطوير تكنولوجيا التصنيع الحيوي في المملكة، والتي تبين أن المملكة بحاجة ماسة لها خاصة خلال الظروف التي رافقت جائحة كورونا، خاصة وأن صناعة الدواء البيطري تضاهي صناعة الدواء البشري

وأشاد المهندس عويس ببيئة الإستثمار الاردنية وعلى وجه الخصوص في مدينة الحسن الصناعيه التي مكّنت “مبيدكو” من الإنطلاق نحو العالمية كالإعفاءات والحوافز التي شكلّت نوعا من الدعم الكافي لتحقيق الانطلاقة من شركة فتية الى افتتاح فروع وخطوط انتاج جديدة داخل المدينة مكنتها من النهوض ودخول اسواق تصديرية جديدة وها هي اليوم تمتلك مصنعا في السعودية وآخر في سوريا.

يشار الى ان عددد الشركات الصناعيه العاملة في مدينة الحسن الصناعيه في مختلف المجالات الصناعيه وصل حتى نهاية العام 2022 قرابة (136) شركة صناعيه بحجم استثمار (430) مليون دينار اردني وفرت مايزيد عن (36) الف فرصة عمل.