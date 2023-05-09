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الإعلامية الأردنية كرادشة: لن أصبح أمًّا

منذ ساعتين
الإعلامية الأردنية كرادشة: لن أصبح أمًّا

وطنا اليوم:كشفت الإعلامية رندة كرادشة في مقطع فيديو قررت مشاركته مع متابعيها عما وصفته “أصعب تجربة في حياتها”.
ووجهت رسالة إلى “الأمهات” بشكل خاص في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن “فكرته كانت هدية لعيد الأم لتروي تجربتها، لكنها لم تستطع ذلك”.
وأعلنت وهي متأثرة أن الرابع عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، كان اليوم الذي عرفت فيه “أنها لن تصبح أمًّا مطلقًا”.
وقالت رندة كرادشة إن حلمها كامرأة في الـ36 من عمرها، هو حلم كل امرأة، ترغب في خوض تجربة الأمومة، لكنها حرمت منها.
ولفتت إلى أن صعوبة الإنجاب دفعتها إلى فكرة “تجميد البويضات”، لكنها عند اللجوء إلى الطبيبة لهذا الغرض، اكتشفت أن لديها “ورمين”، من نوع يُعتبر طبيًّا “ليس حميدًا أو خبيثًا”.
وأضافت الإعلامية الأردنية “باكية” أنها اضطرت بسبب ذلك إلى “استئصال الرحم والمبايض”؛ ما يعني أنها فقدت القدرة على الإنجاب تمامًا، مقدمة نصيحتها بفحص الرحم والمبايض بشكل خاص، لأنها الطريقة الوحيدة لمعرفة الإصابة بالأورام


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