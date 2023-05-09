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إرباك وفوضى عارمة بين تجارة المخدرات بعد مفتل إسكوبار الجنوب السوري

منذ 12 ثانية
إرباك وفوضى عارمة بين تجارة المخدرات بعد مفتل إسكوبار الجنوب السوري

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام سورية محلية، اليوم الثلاثاء، إن الضربة الجوية التي استهدفت منزل تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري مرعي الرمثان وقتل فيها، سببت إرباكاً كبيراً للمتهمين بتجارة المخدرات في البادية السورية والريف الجنوبي.
وأضافت أن الكثير من مهربي المخدرات البارزين، اختفوا عن الأنظار بعد الضربة.
وذكرت وسائل الإعلام السورية أنه لم ينجُ من الغارة الجوية على منزل مرعي رويشد الرمثان، شرقي السويداء، سوى طفلة وحيدة، أصيبت بجروح بالغة وتقبع في العناية المشددة، وابنته الكبيرة المتزوجة، كونها كانت خارج المنزل.
وفي وقت سابق من فجر الاثنين، أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري ويدعى مرعي الرمثان، في غارة جوية بريف السويداء الشرقي عند الحدود السورية – الأردنية.
ويعد الرمثان أبرز تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية والمسؤول عن تهريبها إلى الأردن ودول الخليج. وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان


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