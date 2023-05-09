جامعة فيلادلفيا والخدمات الطبية الملكية يوقعان اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي‎‎

وطنا اليوم:وقعت في مديرية الخدمات الطبية الملكية اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة فيلادلفيا.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات ورئيس جامعة فيلادلفيا الاستاذ الدكتور عبدالله الجراح، تعليم وتدريب طلبة كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا داخل مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية، وعقد دورات وورشات عمل تدريبية في البحث العلمي والتحليل الاحصائي لطلبة كلية التمريض خلال الفصل الدراسي.

وقال العميد الطبيب يوسف زريقات أن جامعة فيلادلفيا تعد صرحاً أكاديمياً مميزاً، وأن الخدمات الطبية الملكية ستبقى داعماً للمؤسسات التعليمية وتأهيل طلبتهم بكفاءة عالية، وأن هذا التعاون يسعى دائماً للتطوير والتحديث في منظومة التعليم والتدريب.

ومن جهته أشاد الاستاذ الدكتور عبدالله الجراح بالجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية في مجال التأهيل والتدريب، إضافة الى التميز في المجالات الطبية.

حضر توقيع الاتفاقية عدد من ضباط مديرية الخدمات الطبية الملكية ومن جانب الجامعة الدكتورة مياده دعيبس عميدة كلية التمريض.