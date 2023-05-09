أفعى سوداء تستنفر الدفاع المدني وبلدية إربد

وطنا اليوم:اثار وجود أفعى سوداء اللون في الحي الغربي من بلدة سموع قرب منازل سكنية استنفار كوادر الدفاع المدني وبلدية رابية الكورة الذين امضوا ساعات في البحث عنها دون جدوى بعد ان توارت عن الأنظار.

وبحسب مواطنين، فان عددا من أهالي الحي شاهدوا الأفعى في ذات المكان ولعدة مرات، مقدرين طولها ب 3.50 متر وذات شكل مخيف.

وأضافوا، أن أهالي الحي تواصلوا مع الدفاع المدني و بلدية رابية الكورة الذين حضروا معززين بالتجهيزات والآليات، ونفذوا عملية مسح وتنظيف للموقع بدون جدوى.

ودعوا سكان المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عنها بمجرد مشاهدتها وتحديد مكانها.