معهد ايجابي ينظم دورة تدريبية حول ادوات وبيانات التجارة الخارجية وأهميتها للتصدير

وطنا اليوم:نظم المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال (ايجابي) الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان دورة تدريبية بعنوان “أدوات وبيانات التجارة الخارجية وأهميتها للتصدير 101” والتي حاضر بها محمد الخلايلة مدير الدراسات في غرفة صناعة الأردن، بمشاركة العديد من ممثلي الشركات الصناعية.

مدير عام معهد ايجابي الدكتور وسيم حداد اوضح ان الدورة تهدف الى التعرف على مصادر بيانات التجارة الخارجية والأدوات العالمية المتوفرة، في مجال التصدير ورصد المنافسين والبحث عن مشترين، ومعرفة الفرص التصديرية والاجراءات الجمركية والقانونية المختلفة في بلد التصدير، وبعض المواضيع الأخرى الهادفة الى تعزيز قدرة الشركات الصناعية على التصدير وزيادة مبيعاتها في الاسواق الخارجية.

واضاف الدكتور حداد ان “ايجابي” سيواصل اقامة مثل هذه الدورات الهادفة الى تنمية الموارد البشرية والارتقاء بواقع عمل المنشآت الصناعية وتحسين جودة المنتجات، وجعلها قادرة على تلبية متطلبات السوق، موضحاً أن إدارة المعهد تحرص على التعاون مع خبراء ومتخصصين أردنيين، قادرين على تقديم هذه الدورات للاستفادة من تجاربهم وعلمهم في تطوير الصناعة المحلية.