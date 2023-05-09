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زلزال جديد بقوة 4.4 درجة يضرب حماة السورية

منذ ساعتين
زلزال جديد بقوة 4.4 درجة يضرب حماة السورية

وطنا اليوم:سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، صباح اليوم الثلاثاء، زلزالا بقوة 4.4 ريختر داخل الأراضي السورية.
ووقع الزلزال على بعد 85 كيلو متر شمال شرق حماة ويبعد عن عمان 390 كيلو متر شمالا.
وقال رئيس المرصد المهندس غسان سويدان إن الزلزال المسجل عند الساعة 6:53 صباحا بتوقيت الأردن وقع على عمق 10 كلم.
وأضاف أن سكان المناطق المحيطة ببؤرة الزلزال شعروا بالزلزال ولمدة تقريبا 10 ثوان


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