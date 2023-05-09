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الحكومة : انخفاض أسعار بنزين 90 عالميا

منذ ساعتين
الحكومة : انخفاض أسعار بنزين 90 عالميا

وطنا اليوم:بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 90) في الأسبوع الأول من أيار الحالي 713.7 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 818.5 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت %12.8، وفق النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام ومشتقاته الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفق النشرة، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان 95) في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي 750.3 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 854.9 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 12.2%.
كما انخفض سعر السولار من 679.9 دولارا للطن إلى 591.9 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 13%، كما انخفض سعر الكاز من 734.6 دولارا للطن إلى 661.5 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 10%.
وبحسب النشرة، انخفض سعر زيت الوقود من 460.3 دولارا للطن إلى 419.8 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 8.8%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار الحالي إلى 555 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في نيسان الماضي والذي بلغ 547.5 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي ليصبح 74.6 دولارا للبرميل مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 84.9 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 12.1%


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