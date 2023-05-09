وفاة حدث قاد مركبة واصطدم بأخرى غرب البلقاء

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة السير خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام الثلاثاء، إن حدثا قد توفي اثناء قيادته مركبة يوم أمس بمنطقة غرب البلقاء نتيجة ارتكابه لمخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ المؤدية لحادث مروري واصطدامه بمركبة أخرى.

وأضاف بأنه تم ضبط حدث (17 عاماً) يقود دراجة نارية في شارع وصفي التل ومركبات تسير بعكس اتجاه السير بالإضافة لتغيير المسرب بشكل خاطئ .

وأهاب مندوب إدارة السير بالأخوة المواطنين بتجنب وضع الإضافات على المركبة (كالتظليل) والتي تعمل على حجب رؤية السائق أثناء القيادة، مع الابتعاد عن التلاعب بلوحة أرقام المركبة أو عدم تثبيتها بعلى المركبة وعدم قيادة المركبات بدون رخص تخولهم لذلك، إذ تم ضبط عدد من السائقين يقودون مركبات بدون رخص تخولهم لذلك .

وبدوره قال مندوب الدوريات الخارجية خلال استعراضه التقرير المروري، إنه تم تقديم عدد من المساعدات الإنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية على طرقنا الخارجية، حيث كان أبرزها تقديم الإسعافات الأولية لسائق شعر بالتعب والإرهاق على طريق الحسا حيث تم متابعة مسيره بعد التأكد من حالته الصحية.

وأكد على كافة السائقين بعدم التردد بالتوقف عند المحطات الأمنية أو دورياتنا المنتشرة في الميدان وطلب المساعدة أو التواصل على رقم الطوارئ الموحد 911 بحال دعت الحاجة لذلك.

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.