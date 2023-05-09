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تفاصيل الضربة الجوية على غزة وارتفاع اعداد الشهداء

منذ 3 ساعات
تفاصيل الضربة الجوية على غزة وارتفاع اعداد الشهداء

 

استشهد 12 مواطنًا، وأصيب أكثر من 20 بجروح متفاوتة، فجر الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية طالت عدة أهداف في قطاع غزة. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن طواقمها لا زالت تقوم بإخلاء الشهداء من المناطق المستهدفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية “السهم الواقي” ضد قيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. واستهدفت العملية أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد غنام (62 عامًا) في منزله بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما استهدفت قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خليل البهتيني (44 عامًا)، وعضو المكتب السياسي عن الضفة الغربية والأسير المحرر في صفقة جلعاد شاليط عام 2011، طارق عزالدين من سكان جنين. واستشهد العديد من المواطنين بينهم أفراد من عوائل المستهدفين من أطفال ونساء وغيرهم.

واتهم الجيش الإسرائيلي، الشهداء الثلاثة بالمسؤولية عن سلسلة هجمات من غزة، وتوجيه العديد من الهجمات انطلاقًا من الضفة. ونعت حركة الجهاد الإسلامي، شهدائها، متوعدةً الاحتلال برد قاس.استشهد 12 مواطنًا، وأصيب أكثر من 20 بجروح متفاوتة، فجر الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية طالت عدة أهداف في قطاع غزة. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن طواقمها لا زالت تقوم بإخلاء الشهداء من المناطق المستهدفة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية “السهم الواقي” ضد قيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. واستهدفت العملية أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد غنام (62 عامًا) في منزله بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما استهدفت قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خليل البهتيني (44 عامًا)، وعضو المكتب السياسي عن الضفة الغربية والأسير المحرر في صفقة جلعاد شاليط عام 2011، طارق عزالدين من سكان جنين. واستشهد العديد من المواطنين بينهم أفراد من عوائل المستهدفين من أطفال ونساء وغيرهم. واتهم الجيش الإسرائيلي، الشهداء الثلاثة بالمسؤولية عن سلسلة هجمات من غزة، وتوجيه العديد من الهجمات انطلاقًا من الضفة. ونعت حركة الجهاد الإسلامي، شهدائها، متوعدةً الاحتلال برد قاس.

 


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