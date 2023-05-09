حماس تزف شهداء الضربة الجوية الاسرائيل

زفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إلى “الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، ثلة من شهداء قيادات المقاومة في قطاع غزة، الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الغادر”.

وحمل الناطق باسم “حماس”، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الصهيوني تداعيات عدوانه على القطاع، مشدداً على أن “المقاومة ستواصل الدفاع عن شعبنا ومقدساته”.

وقال قاسم: “الاحتلال واهم إن ظن أن هذه الجرائم يمكن أن توقف نضالنا المشروع ضد احتلاله وعدوانه”، لافتا إلى أن “الاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة ويستهدف الآمنين في بيوتهم”.

واستُشهد تسعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة من قيادة “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الثلاثاء، جراء عدوان إسرائيلي، على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، بإحصائية أولية، إن “9 فلسطينيين ارتقوا شهداء، وأُصيب عدد آخر، جراء استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة”.

وقال مراسل “قدس برس” في غزة، إن طائرات حربية من نوع (أف 16)، استهدفت شققاً سكنية ومنازل تتبع لقيادات عسكرية في حركة الجهاد الإسلامي بالقطاع.