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من الذي هاجمه الروابدة حين قال : “اربد طعنت بسكاكين واحد من اهلها”

منذ 4 ساعات
من الذي هاجمه الروابدة حين قال : “اربد طعنت بسكاكين واحد من اهلها”

 

وطنا اليوم – شن  رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة هجوما على مسؤولاً من مدينة اربد لم يذكر الروابدة اسمه  عندما قال خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر بلدية اربد الكبرى الأول ان سكاكين الأهل امتدت إلى جسد المدينة وهمشت طلباتها ومنعت عنها حصتها من الخدمات.

وأضاف الروابدة خلال كلمته: ” اريد تختنق اليوم، لا يتسع المجال لتعداد هموها وهي لا تشكو ولا تدب الصوت، لأنها تقدر ظروف الوطن، ولكنها تطلب حصتها العادلة من الخدمات الوطنية يعز عليها أن تهمش طلباتها وأن تؤجل مشاريعها تحت دعاوى لا تصمد للنقاش ولكنها صابرة، فهل يظنن أحد أن الصبر على التهميش يطول؟ ويزداد الهم حين تمتد سكاكين الأهل إلى جسدها. هل تظنون أنني أعالي فيما أقول أليس من حق ولي الأمر أن يعرف الأمور على حقيقتها دون تبسيط محلّ”

وكان الروابدة قد أشار في بداية كلمته بكون اربد حاضرة شمال الوطن بنت وانجزت وخدمت الوطن وقيادته وكان لها دور فاعل في إنجازات الوطن وكانت المبادرة دائماً في دورها العروبي دعماً للدولة الهاشمية في دمشق، وكات وقفتها اصيلةً في فلسطين منذ ارهاصات القضية، نضالاً ودعماً وتضحية. وانها جميلة الوطن التي حضنت كل ابناءه بمحبة وتمتع الجميع بدفء حضنها وجميل خدماتها.

 


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