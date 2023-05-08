بحث التعاون بين بترا وشركة أورنج

وطنا اليوم:بحثت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز المبيضين، والرئيس التنفيذي لشركة أورنج، فيليب منصور والوفد المرافق له، آليات التعاون المشترك بالعديد من المجالات، خاصة تلك المتعلقة بالتطبيقات التي تدعم منتجها الإعلامي، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من شركة أورنج الأردن، إلى الوكالة، ضم المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن المهندسة رنا الدبابنة.

وعبرت المبيضين عن تقدير (بترا) لدور الشركة في تطوير شراكتها الاستراتيجية مع الوكالة، وبخاصة فيما يتعلق بالجوانب التكنولوجية والفنية.

بدوره، أكد منصور الذي تسلم منصبه حديثا، أن أورنج حريصة على تطوير تعاونها مع (بترا)، خاصة بمجال تطوير التطبيقات.

يشار إلى أن منصور كان سابقا جزءاً من أسرة أورنج العالمية مع خبرة كبيرة ومتنوعة في العديد من القطاعات اكتسبها عبر مسيرته ومناصبه السابقة في عدة مؤسسات وهيئات رفيعة المستوى.

وحضر اللقاء عدد من مدراء المديريات في (بترا).