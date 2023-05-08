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الحجارة المتطايرة .. ظاهرة تهدد حياة سالكي طرق رئيسية بالمفرق

منذ ساعة واحدة
الحجارة المتطايرة .. ظاهرة تهدد حياة سالكي طرق رئيسية بالمفرق

وطنا اليوم:شكلت ظاهرة الحجارة المتطايرة من شاحنات النقل الكبيرة (القلابات والتريلات) تهديدا خطيرا لحياة مستخدمي عدد من الطرق الرئيسي في محافظة المفرق شرقي الأردن، مثل طريق بغداد الدولي وطريق السعيدية – الخالدية.
واشتكى مواطنون من خطورة الظاهرة، ووفقا للمواطنين فإن الشاحنات الكبيرة تأخذ حملا زائدا من الحجارة وبعضها لا يحكم إغلاق الغطاء على الحجارة المحملة أو يكون الغطاء ممزقا، مما يسبب تطاير الحجارة وبأحجام خطيرة على حياة الناس.
وقال المواطنون إن الحجارة تتطاير من الشاحنات وتصطدم بزجاج السيارة مما يسبب كسره ويسبب إرباكا للسائق من الممكن أن يسبب حادثا خطيرا، خصوصا أن الطرق تعتبر حيوية بشكل كبير.
وطالبوا بتفعيل الرقابة الرسمية على الشاحنات الناقلة للحجارة، وقال المواطن عمر الشرفات إن زجاج سيارته تعرض للكسر بسبب حجر متطاير من (قلاب)، فيما أكد المواطن فادي السردي أن حجرا متطايرا تسبب بكسر مرآة سيارته


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