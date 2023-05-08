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مصادر : مصنع المخدرات المستهدف بسوريا ممول من حزب الله

منذ 6 ثواني
مصادر : مصنع المخدرات المستهدف بسوريا ممول من حزب الله

وطنا اليوم:نقلت وكالة الانباء العالمية رويترز عن مصادر مخابراتية ودبلوماسية غربية ،مساء الاثنين، أن مصنع المخدرات المستهدف في قرية خراب الشحم السورية ممول من حزب الله اللبناني ويعتبر نقطة لقاء مع المهربين.
وكانت وسائل إعلام سورية افادت بمقتل تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري ويدعى مرعي الرمثان، في غارة جوية فجر اليوم بريف السويداء الشرقي عند الحدود السورية – الأردنية.
ويعد الرمثان أبرز تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية والمسؤول عن تهريبها إلى الأردن ودول الخليج. وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقالت مصادر سورية ان القصف الذي شهدته مدينة درعا فجر الاثنين ، وسمع صوته بوضوح من الجانب الأردني استهدف مصنعا لصناعة المخدرات


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