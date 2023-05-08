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ضبط مركبة بداخلها سلاح ناري ومخدرات في عمان

منذ 5 ثواني
ضبط مركبة بداخلها سلاح ناري ومخدرات في عمان

وطنا اليوم:تمكّنت كوادر مديرية مكافحة التهريب العاملة في دائرة الجمارك الأردنية، الاثنين، من ضبط مركبة، وجد بداخلها مواد مخدّرة وأسلحة نارية، وفقا للناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية.
وقال الناطق الإعلامي، إنّه أثناء قيام طاقم الدورية بواجبهم الرسمي جنوبي عمّان، تم الاشتباه بإحدى المركبات بعد أن رفض سائقها الامتثال إلى إشارة التوقف عندها تم على الفور تعقب حركة المركبة المشبوهة ضمن خطة مٌحكمة، وإجبارها على التوقف، وضُبط بداخلها كمية من المواد المخدّرة من (الكريستال والحشيش والماريغوانا وحبوب الكبتاغون) داخل أكياس بلاستيكية، بالإضافة إلى سلاح ناري عدد 2 ومجموعة من العيارات النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمركبة وتسليمها إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.


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