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العزام : 27% نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء

منذ 5 ثواني
العزام : 27% نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء

وطنا اليوم:ألقى أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، اليوم الاثنين، محاضرة للدارسين في دورة القيادة والأركان 63 المشتركة 27، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة، بعنوان “استراتيجية قطاع الطاقة ومستقبل الطاقة البيئية في الأردن”، بحضور آمر الكلية العميد الركن ظاهر المقداد وأعضاء هيئة التوجيه.
وأكدت العزام أن قطاع الطاقة في الأردن يقوم على إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة، لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وفق أفضل الممارسات العالمية ورؤية تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
وبينت العزام أن استراتيجية الطاقة للأعوام (2020 – 2030) تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية، من خلال تحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد للمواطنين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، إضافة الى خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.
واستعرضت العزام مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع الطاقة 2022 حيث أن مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء تبلغ 29%، ونسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء%27، كما بلغت نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية 100%.
وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجابت خلاله العزام على أسئلة الدارسين واستفساراتهم


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