سلطة وادي الاردن تضع شروط تعجيزية امام المواطنين وتحرمهم من تجديد استئجار اراضي لزراعتها في منطقة الموجب

وطنا اليوم/ تفاجأ مواطنون بقرار سلطة وادي الأردن بوضع شروط تعجيزية لتجديد عقود الايجار للأراضي التي يزرعونها منذ عشرات السنين توارثوها عن الأباء والاجداد وبهذا القرار تكون حكومة الخصاونة قد تفننت في قطع ارزاق الناس والتنكيل بهم وحرمانهم من تجديد عقود الايجار وهذه الشروط الجائرة لا تهدف الا الى إذلال المواطنين وقطع ارزاقهم والزج بالشباب الى البطالة في الوقت الذي يحرص جلالة الملك على تسهيل كل السبل لفتح الافاق امام المواطنين للعمل والاعتماد على انفسهم في سد احتياجاتهم من خلال .

أراضي الموجب ازيلت الصفة الحرجية عنها وتم تأجيرها لمواطنين يعتاشون منها ويأمنون عائلاتهم بالحد الأدنى من العيش الكريم لماذا هذا القرار وهذه التعليمات الجائرة يا سلطة وادي الأردن تحرمهم من حياة كريمة وتدمر مستقبلهم وتؤذيهم وتخلق الحقد والضغينة لديهم .