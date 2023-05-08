رئيس جامعة البترا يكرم الإعلامي الطلافحة خريج الجامعة

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه مدير الموقع الإلكتروني لقناة المملكة الإعلامي ضياء الطلافحة، بحضور عميد كلية الاعلام الأستاذ الدكتور علي نجادات و عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ومدير العلاقات العامة والدولية علاء الدين عربيات.

وجاء التكريم ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها جامعة البترا مع خريجيها ممن حققوا تميزًا في سوق العمل. وسلم عبد الرحيم درع الجامعة التقديري إلى الخريج الطلافحة.

وتخرج الطلافحة في جامعة البترا سنة 2012 عندما كان تخصص الإعلام تابعًا لكلية الآداب والعلوم، وعمل مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية، منها عمله مع وكالة الأنباء القطرية، وشغل أيضًا مدير تحرير لموقع “هلا أخبار”، ومدير تحرير في موقع عمون، ومعدًا للبرامج ومراسل صحفي في العديد من وسائل الإعلام، وكان رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة.