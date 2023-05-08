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الزراعة تنفي مزاعم عراقية عن الحمى القلاعية

منذ ساعة واحدة
الزراعة تنفي مزاعم عراقية عن الحمى القلاعية

وطنا اليوم:نفى مصدر في وزارة الزراعة ما يشاع عن انتقال عدوى الحمى القلاعية لمواشي في العراق بسبب تصدير مواشي من الأردن.
وبيّن المصدر ان باب التصدير والاستيراد مع العراق مُغلق منذ تسجيل اصابة ابقار في الأردن بالعدوى قبل أكثر من شهرين.
وأوضح المصدر أن إصابات الحمى القلاعية مُسجلة في العراق منذ أشهر.
وانتشرت في العراق شائعة تزعم أن أبقارًا تم استيرادها من الأردن تسببت بتسجيل اصابة عدد من الجواميس بالحمى القلاعية في محافظة ذي قار العراقية.


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