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35 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

منذ 7 ثواني
35 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم:بلغ عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، نحو 35 ألف مشارك، وفق مساعد الأمين العام في وزارة السياحة مدير برنامج أردننا جنة هشام الشخاترة، الاثنين.
وأضاف الشخاترة أنه يجري حاليا إعادة دراسة مسارات البرنامج لإدخال وجهات سياحية جديدة، مشيرا إلى أن الإقبال على البرنامج “ممتاز”.
وأطلقت وزارة السياحة برنامج “أردننا جنة” في مايو/ أيار 2019 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، حيث جرى الاستمرار به وتطوير الوجهات السياحية التي يشملها باستثناء فترة انتشار وباء كورونا.
برنامج “أردننا جنة” تدعم رحلاته وزارة السياحة والآثار والهيئة بنسبة تتجاوز 50 % من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية ومختلف القطاع السياحي، ويهدف إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية


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