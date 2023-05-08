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المياه: ضبط اعتداءات جديدة بالزرقاء تزود 15 منزلا ومزرعة

منذ ساعة واحدة
المياه: ضبط اعتداءات جديدة بالزرقاء تزود 15 منزلا ومزرعة

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه الاردن /مياهنا – ادارة مياه الزرقاء وحدة التخطيط والجودة وادارة العمليات – مكتب صيانة وتشغيل الضليل في الزرقاء بالتعاون مع تشيكلات الامن العام – مركز امن الضليل حملة في منطقة الضليل –حي الشخوت كشفت عن عدد من الاعتداءات على خطوط ناقلة رئيسية تمثلت بسحب خطوط مياه مخالفة وتركيب محابس وتمديد خطوط بأقطار 1 انش و4/3 لمسافة تتجاوز 500 متر لتزويد منازل مخالفة عددها 15 منزل ومزرعة بطريقة غير مشروعة ضمن جهودها لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة ، و تبين انها تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه لتزويد احياء كاملة بالمياه دون اشتراكات على مدار الساعة.
وبينت انه تم فصل الاعتداءات بمرافقة أمنية من كوادر مركز امن الضليل -الزرقاء واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع ويجري احتساب كميات المياه المسحوبة لتحويل المخالفين للجهات المختصة لتطبيق احكام القانون .
واكدت سلطة المياه وشركة مياهنا ان فرقها التفتيشية ستواصل حملات رصد اي اعتداء والبحث عن كل من يثبت ان له علاقة بمثل هذه الاعمال والمخالفات التي تمس حقوق المواطنين المائية التي تؤثر بشكل كبير على انتظام تزويد المواطنين بالمياه في هذه المناطق بالتعاون مع الجهات المختصة خاصة مديرية الامن العام وتتوجه بالشكر والتقدير لنشامى شرطة محافظة الزرقاء وخاصة امن الضليل على مساندتهم لانجاز الاعمال المطلوبة .
واهابت الوزارة/ سلطة المياه بجميع الاخوة المواطنين الاستمرار بالتعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على الرقم 5600180/06 للحفاظ على كل قطرة ماء


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