بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

قرار قضائي بشطب أقدم محامي من سجل الممارسين

منذ ساعتين
قرار قضائي بشطب أقدم محامي من سجل الممارسين

وطنا اليوم:أيدت المحكمة الادارية برئاسة الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت بفصل اقدم محامي متخصص بالقضايا الادارية له 45 عام في المهنة بتهمة الاحتيال واساءة الائتمان.
وتقدم المحامي المتهم بدعوى لنقض قرار نقابة المحامين لدى المحكمة الادارية والتي ايدت قرار الفصل مبررة ان المحامي يجب ان يتمتع بحسن السيرة والسلوك وان مهمة المحامي الدفاع عن الحق والعدل والمظلومين وليس الاحتيال عليهم .
وبين القرار أن تهمة الاحتيال واساءة الائتمان تنفي عن المحامي صفة حسن السلوك وتنفي الثقة بينه وبين موكليه وتجعل من يده غير امنه على حقوق موكليه وعلى المهنة التي يمثلها.
وبين القرار ان الشطب من المهنة يتوافق مع المسلكيات الخاطئة التي ارتكبها المحامي وتتوافق مع القانون ولا يشوبها اي غلو وأن نقيب المحامين يمثل النقابة لدى الجهات القضائية والادارية ولدى الغير ومن حقه أن يمارس هذا التمثيل بنفسه أو أن يوكل احد من المحامين للدفاع عن النقابة في الدعاوى القضائية.
وبين القرار ايضا ان المادة ٣٦ من قانون نقابة المحامين ليس فيها ما ينقضي من حق نقض انشاء النقابات المهنية وتاسيسها وليس فيها اي مخالفة ادارية قرارا قابلا للاستئناف لدى المحكمة الادارية العليا


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:46

وزير الخارجية: قضية المخدرات تهديد كبير للأردن وللمنطقة

14:41

وزير الأوقاف : 40 ألف مدخر في صندوق الحج

14:34

إيران تتخذ خطوة مثيرة للجدل بعرض أقدم كنوزها التاريخية في المزاد

14:18

بعد العودة للجامعة العربية.. إزالة أعلام إيران من مواقع بسوريا

14:01

35 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

13:53

الأردن يرصد زلزالا بقوة 4.6 درجة يضرب حماه في سوريا

12:54

هيئة الاعتماد تمنح كلية الحقوق بجامعة عمان الأهلية شهادة ضمان الجودة للمرة الثالثة على التوالي

12:50

المياه: ضبط اعتداءات جديدة بالزرقاء تزود 15 منزلا ومزرعة

12:46

بني مصطفى: معنيون بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرأة اللاجئة

12:24

الحكومة تكشف عن نسبة جودة المياه في الأردن

12:12

وزير الداخلية يكرم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

12:10

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمؤسسة الحسين للسرطان

وفيات

وفيات الاثنين 8-5-2023شكر على تعازي ومواساة من عشيرة الذيب قضاة بني صخروفيات الأحد 7-5-2023وفيات الجمعة 5-5-2023وفيات الخميس 4-5-2023